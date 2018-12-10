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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:27

В Сенс банку одяг 1,5%, а в Монобанку аптека Подорожник 5%
Igorenya
 
Повідомлень: 78
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