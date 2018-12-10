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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:27

В Сенс банку одяг 1,5%, а в Монобанку аптека Подорожник 5%
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:24

Цікавий кишмиш у Сенса на Маудау. Сайт явно демпінгує по більшості позицій, та ще і 10% кішмишу.
Решта у Сенса - нема на що дивитись. Отримати наступний левел (Майстер ) мабуть вже не зможу ніколи.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:19

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Hotab написав:Цікавий кишмиш у Сенса на Маудау. Сайт явно демпінгує по більшості позицій, та ще і 10% кішмишу.
Решта у Сенса - нема на що дивитись. Отримати наступний левел (Майстер ) мабуть вже не зможу ніколи.

У Вас вроді майстер блек? Там ще на Буквовель, який колись цікавив, ряд пропозицій.
Ну і ніколи не кажи ніколи.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:08

  ternofond написав:Very Card від Таскомбанку в огляді не вказали. Новий продукт)

Так, ми в курсі. Цього місяця не встигли добавити, у лютому вже буде.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14

  Igorenya написав:В Сенс банку одяг 1,5%, а в Монобанку аптека Подорожник 5%


Це індивідуальна пропозиція. У мене в Сенсі взагалі одягу немає, а Подорожник у Моно - лише 3%.
Із Сенсом не дивно, а от Монобанк здивував. Робити індивідуальні партнерські пропозиції - це щось новеньке.
ShtormK
Журналіст форуму
 
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