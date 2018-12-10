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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:27
В Сенс банку одяг 1,5%, а в Монобанку аптека Подорожник 5%
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Igorenya
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:24
Цікавий кишмиш у Сенса на Маудау. Сайт явно демпінгує по більшості позицій, та ще і 10% кішмишу.
Решта у Сенса - нема на що дивитись. Отримати наступний левел (Майстер ) мабуть вже не зможу ніколи.
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Hotab
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:19
Hotab написав:
Цікавий кишмиш у Сенса на Маудау. Сайт явно демпінгує по більшості позицій, та ще і 10% кішмишу.
Решта у Сенса - нема на що дивитись. Отримати наступний левел (Майстер ) мабуть вже не зможу ніколи.
У Вас вроді майстер блек? Там ще на Буквовель, який колись цікавив, ряд пропозицій.
Ну і ніколи не кажи ніколи.
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Ой+
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:08
Так, ми в курсі. Цього місяця не встигли добавити, у лютому вже буде.
ternofond написав:
Very Card від Таскомбанку в огляді не вказали. Новий продукт)
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ShtormK
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:14
Igorenya написав:
В Сенс банку одяг 1,5%, а в Монобанку аптека Подорожник 5%
Це індивідуальна пропозиція. У мене в Сенсі взагалі одягу немає, а Подорожник у Моно - лише 3%.
Із Сенсом не дивно, а от Монобанк здивував. Робити індивідуальні партнерські пропозиції - це щось новеньке.
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ShtormK
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:46
Hotab написав:Цікавий кишмиш у Сенса на Маудау. Сайт явно демпінгує по більшості позицій, та ще і 10% кішмишу.
Решта у Сенса - нема на що дивитись. Отримати наступний левел (Майстер ) мабуть вже не зможу ніколи.
Як я розумію, це новий проект Фоззі груп (та що Сільпо і ін), і зараз там купа заманух, від летижопсдо інших
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Faceless
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:50
Faceless написав:
Hotab написав:Цікавий кишмиш у Сенса на Маудау. Сайт явно демпінгує по більшості позицій, та ще і 10% кішмишу.
Решта у Сенса - нема на що дивитись. Отримати наступний левел (Майстер ) мабуть вже не зможу ніколи.
Як я розумію, це новий проект Фоззі груп (та що Сільпо і ін), і зараз там купа заманух, від летижопсдо інших
Він не зовсім новий (проект), але зараз активно розкручується.
Так,це їх спільний склад. Тому я брав у них ДУЖЕ багато імпортного алкоголю не боячись нарватись на підробку. Зазвичай вони були рекордом по демпінгу. Лише перед НР я зустрів окремі позиції в Метро трішки дешевші, та і то, Маудау дуже швидко поставив таку ж ціну. (For example 1л Бакарді Спайсд по 399 грн)
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Hotab
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Додано: Пон 02 січ, 2023 22:05
ShtormK написав: Igorenya написав:
В Сенс банку одяг 1,5%, а в Монобанку аптека Подорожник 5%
Це індивідуальна пропозиція. У мене в Сенсі взагалі одягу немає, а Подорожник у Моно - лише 3%.
Із Сенсом не дивно, а от Монобанк здивував. Робити індивідуальні партнерські пропозиції - це щось новеньке.
Да, якось негоже копіювати ПУМБ законодавцю моди....
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Igorenya
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:19
В монобанку в лютому ж немає кешбек на кіно
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kolyarasik20
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:42
А де Ви побачили кешбек на кіно у Монобанку?
kolyarasik20 написав:
В монобанку в лютому ж немає кешбек на кіно
Подивіться уважніше:
https://finance.ua/cards/cashback-review
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ShtormK
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