Finance.ua: Карты с кэшбэком

Потрібно відокремити категорію "Аптеки". У ряду банків вона не входить у пропоновані ними категорії "Медицина і здоров'я", як і у банку "Акорд" - "Найкраща" категорія "Здоров'я" не включає покупки в аптеках. У вашій же рубриці "Медицина і здоров'я" зазначено: "Категорія включає покупки в аптеках...", що не відповідає дійсності.
Amethyst написав:Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні
а чому однаковий? я бачу що за кредитні більший в півтора-два рази але питанян було в іншому
таблиця на сторінці не відповідає КБ категоріям за лютий! напр https://prnt.sc/mT7gWxPeiXS_ - написано 5%, але в мене 1.5 (кред) 1% деб - Хамелеон
Кредитка і хамелеон без різниці за свої чи кредитні дає один відсоток, дебетка менший. А % по категоріям різним клієнтам різні. Комусь може і підвалило 5% за маркетплейси, а так сенс дріб'язок дає 0,75-2%, що не вартий вичинки. Мій гуру по факту на заслуженому відпочинку. Можливо по сенсу треба ввесь діапазон вказувати, але то тілько до заздрощів.