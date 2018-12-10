RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:16

Потрібно відокремити категорію "Аптеки". У ряду банків вона не входить у пропоновані ними категорії "Медицина і здоров'я", як і у банку "Акорд" - "Найкраща" категорія "Здоров'я" не включає покупки в аптеках. У вашій же рубриці "Медицина і здоров'я" зазначено: "Категорія включає покупки в аптеках...", що не відповідає дійсності.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:34

ShtormK
чи вірно розуміти, що каркта Сенс банку Red=Chameleon?
greenozon
 
Повідомлень: 14654
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:47

  greenozon написав:ShtormK
чи вірно розуміти, що каркта Сенс банку Red=Chameleon?

З т.з. КБ -- абсолютно
Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 05.05.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:00

  Amethyst написав:
  greenozon написав:ShtormK
чи вірно розуміти, що каркта Сенс банку Red=Chameleon?

З т.з. КБ -- абсолютно
Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні 8)


а чому однаковий?
я бачу що за кредитні більший в півтора-два рази

але питанян було в іншому

таблиця на сторінці не відповідає КБ категоріям за лютий!
напр https://prnt.sc/mT7gWxPeiXS_ - написано 5%, але
в мене 1.5 (кред) 1% деб - Хамелеон
greenozon
 
Повідомлень: 14654
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:15

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні 8)

а чому однаковий?
я бачу що за кредитні більший в півтора-два рази
але питанян було в іншому

таблиця на сторінці не відповідає КБ категоріям за лютий!
напр https://prnt.sc/mT7gWxPeiXS_ - написано 5%, але
в мене 1.5 (кред) 1% деб - Хамелеон

Кредитка і хамелеон без різниці за свої чи кредитні дає один відсоток, дебетка менший. А % по категоріям різним клієнтам різні. Комусь може і підвалило 5% за маркетплейси, а так сенс дріб'язок дає 0,75-2%, що не вартий вичинки. Мій гуру по факту на заслуженому відпочинку.
Можливо по сенсу треба ввесь діапазон вказувати, але то тілько до заздрощів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5603
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:11

Ой+

та я власне натякаю автору статті що цифри - не відповідають реальності по Сенсу
greenozon
 
Повідомлень: 14654
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24
D2 » Чет 26 вер, 2019 10:05
3 2433
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 23:26
anagovicin28
Finance.ua: Кобренд-картки: як працюють та що дають
D2 » П'ят 25 лис, 2022 00:28
1 559
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 00:28
Sanyok77
Finance.ua: Валютні картки monobank 1, 2, 3
D2 » Пон 10 гру, 2018 13:30
22 21443
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 14:07
olegfilatof

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2261)
03.02.2023 09:07
Ринок ОВДП (3795)
03.02.2023 09:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.