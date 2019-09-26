RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:16

Потрібно відокремити категорію "Аптеки". У ряду банків вона не входить у пропоновані ними категорії "Медицина і здоров'я", як і у банку "Акорд" - "Найкраща" категорія "Здоров'я" не включає покупки в аптеках. У вашій же рубриці "Медицина і здоров'я" зазначено: "Категорія включає покупки в аптеках...", що не відповідає дійсності.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 27.04.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:34

ShtormK
чи вірно розуміти, що каркта Сенс банку Red=Chameleon?
greenozon
 
Повідомлень: 14660
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:47

  greenozon написав:ShtormK
чи вірно розуміти, що каркта Сенс банку Red=Chameleon?

З т.з. КБ -- абсолютно
Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 05.05.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:00

  Amethyst написав:
  greenozon написав:ShtormK
чи вірно розуміти, що каркта Сенс банку Red=Chameleon?

З т.з. КБ -- абсолютно
Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні 8)


а чому однаковий?
я бачу що за кредитні більший в півтора-два рази

але питанян було в іншому

таблиця на сторінці не відповідає КБ категоріям за лютий!
напр https://prnt.sc/mT7gWxPeiXS_ - написано 5%, але
в мене 1.5 (кред) 1% деб - Хамелеон
greenozon
 
Повідомлень: 14660
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:15

  greenozon написав:
  Amethyst написав:Причому у Хамона, що за свої, що за кредитні КБ однаковий -- як за кредитні 8)

а чому однаковий?
я бачу що за кредитні більший в півтора-два рази
але питанян було в іншому

таблиця на сторінці не відповідає КБ категоріям за лютий!
напр https://prnt.sc/mT7gWxPeiXS_ - написано 5%, але
в мене 1.5 (кред) 1% деб - Хамелеон

Кредитка і хамелеон без різниці за свої чи кредитні дає один відсоток, дебетка менший. А % по категоріям різним клієнтам різні. Комусь може і підвалило 5% за маркетплейси, а так сенс дріб'язок дає 0,75-2%, що не вартий вичинки. Мій гуру по факту на заслуженому відпочинку.
Можливо по сенсу треба ввесь діапазон вказувати, але то тілько до заздрощів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:11

Ой+

та я власне натякаю автору статті що цифри - не відповідають реальності по Сенсу
greenozon
 
Повідомлень: 14660
З нами з: 01.06.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 22:12

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

почему не указали химчистку в сенс?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 215
З нами з: 22.06.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
D2 » П'ят 03 лют, 2023 18:34
1 78
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2023 18:34
2a78sb
Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24
D2 » Чет 26 вер, 2019 10:05
3 2442
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 23:26
anagovicin28
Finance.ua: Кобренд-картки: як працюють та що дають
D2 » П'ят 25 лис, 2022 00:28
1 562
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 00:28
Sanyok77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.