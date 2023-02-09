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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 24 лют, 2023 19:00
S i m написав:
тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...
Карта, конечно, неплохая... Только боюсь, не дадут мне ее с кредлимитом к моим Б5 и Пудре
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:05
Искатель написав: S i m написав:
тася Very card даёт 1% за кредитные и 05% за свои на пополнение мобилы, оформляется через Дию, могу дать рефку...
Карта, конечно, неплохая... Только боюсь, не дадут мне ее с кредлимитом к моим Б5 и Пудре
ну ПУМБ же и УкрСиб же своим КвазиМегаБильше плятят
лучше уж, конечно, ТаС
но за НП не платит никто, остаются эти двое
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cohan
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:14
cohan написав:
но за НП не платит никто, остаются эти двое
Уже поздний вечер, я, наверно, устал. Вот эту фразу не понял.
За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?
ТуцКарт от Укрсиба - не предлагать, по третьему разу я ее открывать не буду принципиально. А больше вариантов нет?
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Искатель
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:18
Искатель написав:
За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?
Мова йшла не про звичний кешбек а про
КвазиМегаБильше
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Alien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:36
Alien написав: Искатель написав:
За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?
Мова йшла не про звичний кешбек а про
КвазиМегаБильше
Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
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Искатель
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:41
Искатель написав:
Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
звiсно про них. Я теж на них "забив". Але бачу народ копить, мiня на щось корисне та потрiбне саме їм. Аметист - ось у цьому мiсяцi електро-ковдру виграв монетками оплативши шанс у акцiйному розiграшi. Так що програма живе своїм життям
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Alien
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:47
Искатель написав: Alien написав: Искатель написав:
За услуги НП вроде ни один банк кешбэк не платит. Или я ошибаюсь?
Мова йшла не про звичний кешбек а про
КвазиМегаБильше
Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
например перед НГ была скидка 50% или 30% на сертификаты WOG/OKKO, очень даже нормульненько, ещё на что-то нормальное была скидка, но бензик взял пальму первенства...
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S i m
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 22:58
Alien написав: Искатель написав:
Вы про золотые/серебряные монетки? А что, их еще можно куда-то использовать? Я туда вообще забыл, когда смотрел...
звiсно про них. Я теж на них "забив". Але бачу народ копить, мiня на щось корисне та потрiбне саме їм. Аметист - ось у цьому мiсяцi електро-ковдру виграв монетками оплативши шанс у акцiйному розiграшi. Так що програма живе своїм життям
серебро можно выкинуть
а золото, увы, тяжело собирать, но(!)
для покупок зарубежом ПУМБовские 37,5 вполне конкурентны с 37,44 ОТП и 37,4 кого-то там, с самого ПУМБа выходит порядка 0,4% кешбека, т.е. 16 коп с доллара, вполне себе инстрУмент
отдельная песня - обмен, увы, надо накопить на 500грн сертификат минимум, все что меньше - фуфел, Уклон, разве что (и тот дорогой что-то стал в сравнение с Убером и Болтом), а вот от 500 идут норм магазы
но собирать эти 500 конечно целый год,так и срок баллов может выйти
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cohan
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Додано: Вів 28 лют, 2023 17:28
emeta написав:
как раз в О.банке вроде бы 1,5% в том числе на пополнение мобильного от 50 грн, но только до конца марта.
А можно вот здесь чуть подробнее? Это речь о новой О.карте+ ? Или о чем? У меня старая валяется уже давно...
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Искатель
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:53
По карте Ред товари для дома 6/5%
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mutbka
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