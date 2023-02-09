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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:35

  mutbka написав:По карте Ред товари для дома 6/5%

Эт вам так повезло.
У Альфы ж адаптивный КБ под каждого клиента.
Например, у меня "для дома" вааще нема, зато есть Цветы - 6%. Вот думаю в УкрФлоре опять скупиться туями :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 3719
З нами з: 05.05.21
Подякував: 248 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 07:54

Маркетплейсів нема!
Igorenya
 
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:15

Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
Raymond
 
Повідомлень: 1151
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:14

  Raymond написав:Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%

В Пиреусе точно проходит маркетплэйсы? Проверено?
Igorenya
 
Повідомлень: 82
З нами з: 12.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 48495051
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