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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:35
mutbka написав:
По карте Ред товари для дома 6/5%
Эт вам так повезло.
У Альфы ж адаптивный КБ под каждого клиента.
Например, у меня "для дома" вааще нема, зато есть Цветы - 6%. Вот думаю в УкрФлоре опять скупиться туями
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Додано: Чет 02 бер, 2023 07:54
Маркетплейсів нема!
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Igorenya
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:15
Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
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Raymond
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Додано: Суб 04 бер, 2023 22:14
Raymond написав:
Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
В Пиреусе точно проходит маркетплэйсы? Проверено?
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Igorenya
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