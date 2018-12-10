Finance.ua: Картки з кешбеком

Igorenya , можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
Raymond написав:Igorenya , можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
Raymond написав:Igorenya , можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
В Пиреусе точно проходит маркетплэйсы? Проверено?
не проверял, но думаю , что проходит. В программе кэшбек не участвуют: – оплаты, связанные с коммерческой деятельностью, в т.ч. оплата поставщикам оборудования и за оптовые поставки, за подрядные работы, оплата за бизнес-услуги, продажа из рук в руки, услуги сайтов знакомств – денежные переводы, пополнение электронных кошельков и предоплаченных карт, оплата финансовых услуг, в т.ч. в пользу кредитных/финансовых организаций и т.п. – оплаты лотерейных билетов, ставок, игр и пари, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет – оплаты услуг, штрафов и платежей в пользу государственных, социальных, политических, религиозных и благотворительных организаций – оплаты коммунальных услуг, услуг связи и Интернет и т.д.)
Raymond написав:можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%
Райф відкриває її тільки якщо отримуєте регулярні доходи через них (зарплата, пенсія) А Пиреус цікаво. А які недоліки, крім того, що карта дебетна, та мережа у банку куца?
Райф наразі тимчасово так її відкриває тільки тим в кого з.п. чи пенсія. Але можете у них відкрити рахунок, чи картку АТБ , і за 2-3- міс можливо пришлють пропозицію на відкриття карти 2 кеш беки. Відділеня і банкомати Піраеус - https://www.piraeusbank.ua/ru/home/branches