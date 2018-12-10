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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:35

  mutbka написав:По карте Ред товари для дома 6/5%

Эт вам так повезло.
У Альфы ж адаптивный КБ под каждого клиента.
Например, у меня "для дома" вааще нема, зато есть Цветы - 6%. Вот думаю в УкрФлоре опять скупиться туями :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 07:54

Маркетплейсів нема!
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:15

Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:14

  Raymond написав:Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%

В Пиреусе точно проходит маркетплэйсы? Проверено?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:05

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Raymond написав:можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%

Райф відкриває її тільки якщо отримуєте регулярні доходи через них (зарплата, пенсія)
А Пиреус цікаво.
А які недоліки, крім того, що карта дебетна, та мережа у банку куца?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:28

  Igorenya написав:
  Raymond написав:Igorenya ,
можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%, або дебетну карту Правильна Кредобанку при розрахунках перші 6 міс на 3000грн вийде 5,55%

В Пиреусе точно проходит маркетплэйсы? Проверено?

не проверял, но думаю , что проходит.
В программе кэшбек не участвуют:
– оплаты, связанные с коммерческой деятельностью, в т.ч. оплата поставщикам оборудования и за оптовые поставки, за подрядные работы, оплата за бизнес-услуги, продажа из рук в руки, услуги сайтов знакомств
– денежные переводы, пополнение электронных кошельков и предоплаченных карт, оплата финансовых услуг, в т.ч. в пользу кредитных/финансовых организаций и т.п.
– оплаты лотерейных билетов, ставок, игр и пари, совершаемых в казино и/или тотализаторах, в том числе расположенных в сети Интернет
– оплаты услуг, штрафов и платежей в пользу государственных, социальных, политических, религиозных и благотворительных организаций
– оплаты коммунальных услуг, услуг связи и Интернет и т.д.)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 15:32

  Arbitr написав:
  Raymond написав:можете відкрити дебетну картку WIN Piraeus банку, киш миш 2%, також Райфайзен 2 кешбеки кредитна, теж 2%

Райф відкриває її тільки якщо отримуєте регулярні доходи через них (зарплата, пенсія)
А Пиреус цікаво.
А які недоліки, крім того, що карта дебетна, та мережа у банку куца?



Райф наразі тимчасово так її відкриває тільки тим в кого з.п. чи пенсія.
Але можете у них відкрити рахунок, чи картку АТБ , і за 2-3- міс можливо пришлють пропозицію на відкриття карти 2 кеш беки.
Відділеня і банкомати Піраеус - https://www.piraeusbank.ua/ru/home/branches
Raymond
 
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ShtormK

Вітаю! коли плануєте оновити кешбеки для квітня? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:12

Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає :wink:
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:37

  Amethyst написав:Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає :wink:
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.

Звертаємо вашу увагу, що у ПУМБ та Сенс Банку – індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта, тому відсотки та найменування можуть відрізнятися від зазначених у таблиці (с)
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