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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 01 кві, 2023 15:56
FinTech написав: Amethyst написав:
Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.
Звертаємо вашу увагу, що у ПУМБ та Сенс Банку – індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта, тому відсотки та найменування можуть відрізнятися від зазначених у таблиці (с)
Моожуть, але ж вони зовсім відсутні... у загальній то талбиці
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Amethyst
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:23
Amethyst та і не потрібно їх добавляти, кожен сам собі вибере у додатку порівнявши % кеш беку у інших банків,
наприклад в мене proizd ua в сенсі 3%, можливо в когось справді 5%.
Потім голова буде вибухати від тих % , щоб зрозуміти що і куди.
А взагалі останнім часом кеш беки мізерні, що хочеться закинути ті картки, а лише кортистуватися Win Card, майже на все 2% і не заморочуватися.
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Raymond
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:28
Raymond написав:
а лише кортистуватися Win Card, майже на все 2% і не заморочуватися.
ви користуєтесь тою карткою, на які видатки вона у вас ходова
наразі підшукую варіанти для комуналки..
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greenozon
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:35
greenozon написав:
наразі підшукую варіанти для комуналки..
Пумб 2%?
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FinTech
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:45
Amethyst написав: FinTech написав: Amethyst написав:
Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.
Звертаємо вашу увагу, що у ПУМБ та Сенс Банку – індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта, тому відсотки та найменування можуть відрізнятися від зазначених у таблиці (с)
Моожуть, але ж вони зовсім відсутні... у загальній то талбиці
По Пумбу есть АЗС 1.5% деб. и Аптека 2% деб., но нет Виномаркет 3% деб., как в табл.
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FinTech
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