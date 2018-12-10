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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:56

  FinTech написав:
  Amethyst написав:Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає :wink:
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.

Звертаємо вашу увагу, що у ПУМБ та Сенс Банку – індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта, тому відсотки та найменування можуть відрізнятися від зазначених у таблиці (с)

Моожуть, але ж вони зовсім відсутні... у загальній то талбиці
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:23

Amethyst та і не потрібно їх добавляти, кожен сам собі вибере у додатку порівнявши % кеш беку у інших банків,
наприклад в мене proizd ua в сенсі 3%, можливо в когось справді 5%.
Потім голова буде вибухати від тих % , щоб зрозуміти що і куди.
А взагалі останнім часом кеш беки мізерні, що хочеться закинути ті картки, а лише кортистуватися Win Card, майже на все 2% і не заморочуватися.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:28

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Raymond написав:а лише кортистуватися Win Card, майже на все 2% і не заморочуватися.

ви користуєтесь тою карткою, на які видатки вона у вас ходова
наразі підшукую варіанти для комуналки..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:35

  greenozon написав:наразі підшукую варіанти для комуналки..
Пумб 2%?
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:45

  Amethyst написав:
  FinTech написав:
  Amethyst написав:Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає :wink:
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.
Звертаємо вашу увагу, що у ПУМБ та Сенс Банку – індивідуальний набір категорій кешбеку для кожного клієнта, тому відсотки та найменування можуть відрізнятися від зазначених у таблиці (с)
Моожуть, але ж вони зовсім відсутні... у загальній то талбиці

По Пумбу есть АЗС 1.5% деб. и Аптека 2% деб., но нет Виномаркет 3% деб., как в табл.
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:53

greenozon
для комуналки FinTech написав що є ПУМБ, або ще можете використати карту Правильна Кредобанку, там до 3К грн на перші 6міс 5%, але то новим клієнтам.
Правда якщо відкриєте в цбому місяці, то кеш беку буде діяти починаючи з наступного.
Raymond
 
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