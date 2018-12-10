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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:22

  valya написав:
  catia_tverdyuk написав:Укрсіббанк теж Кешбек виплачує на всі транзакції
???
Укрсиббанк періодично запускає нарахування кешбеку для нових клієнтів, які відкриють картку New Card. Пропозиція дійсна для клієнтів, у яких немає рахунків у банку.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:28

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

FinTech написав:
  valya написав:
  catia_tverdyuk написав:Укрсіббанк теж Кешбек виплачує на всі транзакції
???
Укрсиббанк періодично запускає нарахування кешбеку для нових клієнтів, які відкриють картку New Card. Пропозиція дійсна для клієнтів, у яких немає рахунків у банку.
Де умови? Вже 6 разів ставав новим клієнтом. Піду знову.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:40

  lel написав:
FinTech написав:Укрсиббанк періодично запускає нарахування кешбеку для нових клієнтів, які відкриють картку New Card. Пропозиція дійсна для клієнтів, у яких немає рахунків у банку.
Де умови? Вже 6 разів ставав новим клієнтом. Піду знову.
Двiчi в одну рiчку не ввiйдеш 😆
FinTech
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  #<1 ... 50515253
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