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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 02 кві, 2023 14:22
valya написав: catia_tverdyuk написав:
Укрсіббанк теж Кешбек виплачує на всі транзакції
???
Укрсиббанк періодично запускає нарахування кешбеку для нових клієнтів, які відкриють картку New Card. Пропозиція дійсна для клієнтів, у яких немає рахунків у банку.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 14:28
FinTech написав: valya написав: catia_tverdyuk написав:
Укрсіббанк теж Кешбек виплачує на всі транзакції
???
Укрсиббанк періодично запускає нарахування кешбеку для нових клієнтів, які відкриють картку New Card. Пропозиція дійсна для клієнтів, у яких немає рахунків у банку.
Де умови? Вже 6 разів ставав новим клієнтом. Піду знову.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 14:40
lel написав:
FinTech написав:Укрсиббанк періодично запускає нарахування кешбеку для нових клієнтів, які відкриють картку New Card. Пропозиція дійсна для клієнтів, у яких немає рахунків у банку.
Де умови? Вже 6 разів ставав новим клієнтом. Піду знову.
Двiчi в одну рiчку не ввiйдеш 😆
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:36
Amethyst написав:
Я так розумію, що дарагая редакція погано проаналізувала адаптивні категорії КБ у Сенса, десь половини немає
оо, і у Пумби точно пальне є за 1.5% за дебетні.
Не за дебетні, а з дебетної картки. У Пумбі кешбек залежить не від своїх або кредитних грошей, а від виду картки: дебетна або кредитна. Зі своїх грошей на кредитній картці кешбек буде кредитним.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:52
Piraeus розчарував. Його WIN-карта: на мобільний зв'язок -- немає кешбеку. ОЛХ-доставка кешбеку немає, та ще й беруть 1% комісії (за переказ), Аліекспрес - кешбеку немає. 19.5% податку знімають на весь кешбек, який виплачується на початку наступного місяця. Відстежувати КБ не можна - історію КБ створюють оператори в перший робочий день місяця і надсилають тобі на емаіл тільки після дзвінка в банк. Коректного балансу на карті можна чекати кілька годин (особливо після поповнення)!
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:59
Pete77 написав:
Piraeus розчарував. Його WIN-карта: на мобільний зв'язок -- немає кешбеку. ОЛХ-доставка кешбеку немає, та ще й беруть 1% комісії (за переказ), Аліекспрес - кешбеку немає. 19.5% податку знімають на весь кешбек, який виплачується на початку наступного місяця. Відстежувати КБ не можна - історію КБ створюють оператори в перший робочий день місяця і надсилають тобі на емаіл тільки після дзвінка в банк. Коректного балансу на карті можна чекати кілька годин (особливо після поповнення)!
олх-доставка - це переказ, а не оплата. навіть на сайті в них це написано
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