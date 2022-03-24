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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:46
якщо Ви ще не є учасником ФОРАклуб, то встановіть додаток за цим посиланням
покупка від 100грн,і обом нарахують по 5000 балів (50грн) на рахунок ФОРАклуб!
+в онлайні карткою Мастеркард-10%,і від 599 грн доставка 10 коп!
Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:18
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971
Додано: Суб 03 чер, 2023 00:35
Дякую. Просто ту гілку майже не читаю.
Додано: Вів 20 чер, 2023 20:21
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Хм. Виявилося, що у мене по Всеможу 1,5% на АЗС. А в таблиці немаааає
Дійсно інд.умови. Ні як не проти автора таблиці
Додано: Суб 01 лип, 2023 14:44
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus
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