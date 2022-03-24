Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:46
Hotab написав:
Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
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Raymond
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:18
Hotab написав:
Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971
FinTech
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Додано: Суб 03 чер, 2023 00:35
FinTech написав: Hotab написав:
Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971
Дякую. Просто ту гілку майже не читаю.
Hotab
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Додано: Вів 20 чер, 2023 20:21
Хм. Виявилося, що у мене по Всеможу 1,5% на АЗС. А в таблиці немаааає
Дійсно інд.умови. Ні як не проти автора таблиці
valya
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:23
в яких картках із КБ він згорає в кінці кварталу?
greenozon
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Додано: Суб 01 лип, 2023 14:44
Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus
undeadserf
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Додано: Нед 02 лип, 2023 10:56
greenozon написав:
в яких картках із КБ він згорає в кінці кварталу?
ТАСя В5, Пудра ...
V2
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