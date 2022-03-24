RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:46

  Hotab написав:Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??


якщо Ви ще не є учасником ФОРАклуб, то встановіть додаток за цим посиланням
https://fora.dre.agconnect.link/FDolm5
покупка від 100грн,і обом нарахують по 5000 балів (50грн) на рахунок ФОРАклуб!
+в онлайні карткою Мастеркард-10%,і від 599 грн доставка 10 коп!
Raymond
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 16.12.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:18

  Hotab написав:Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 571
З нами з: 01.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
13
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 00:35

  FinTech написав:
  Hotab написав:Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971

Дякую. Просто ту гілку майже не читаю.
Hotab
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:21

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Хм. Виявилося, що у мене по Всеможу 1,5% на АЗС. А в таблиці немаааає :D
Дійсно інд.умови. Ні як не проти автора таблиці
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 31.10.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:23

в яких картках із КБ він згорає в кінці кварталу?
greenozon
 
Повідомлень: 15236
З нами з: 01.06.14
Подякував: 332 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:44

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus
undeadserf
 
Повідомлень: 78
З нами з: 08.09.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:56

  greenozon написав:в яких картках із КБ він згорає в кінці кварталу?

ТАСя В5, Пудра ...
V2
4
 
Повідомлень: 7982
З нами з: 03.07.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 53545556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
1 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 чер, 2023 00:18
ankaelka123
Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні 1, 2
D2 » Чет 24 бер, 2022 18:18
14 6926
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2023 18:20
nataroma1307
Finance.ua: Идеальные карты для покупок в супермаркетах
D2 » Чет 18 тра, 2023 23:53
9 1355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 тра, 2023 13:21
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4889)
02.07.2023 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.