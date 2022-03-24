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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 11:46

  Hotab написав:Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??


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Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 12:18

  Hotab написав:Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971
FinTech
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 00:35

  FinTech написав:
  Hotab написав:Забув сказати: у Фоззі повернення 75 грн (на наступну) після покупки на 750+ грн працює багато разів. Не 1 раз на 1 аккаунт. Хоча.. Це не до кінця місяця була акція??
По 8 червня включно
viewtopic.php?p=5574971#p5574971

Дякую. Просто ту гілку майже не читаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:21

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Хм. Виявилося, що у мене по Всеможу 1,5% на АЗС. А в таблиці немаааає :D
Дійсно інд.умови. Ні як не проти автора таблиці
valya
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в яких картках із КБ він згорає в кінці кварталу?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:44

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 10:56

  greenozon написав:в яких картках із КБ він згорає в кінці кварталу?

ТАСя В5, Пудра ...
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 21:15

А где же Маркетплейсы?
Igorenya
 
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