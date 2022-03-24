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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:23

маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:25

  greenozon написав:маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?


1% чистыми
в сенсе в Июле 1-1,5% грязными
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:55

покупка в https://mywatershop.ua/
пробиваєтсья як

Покупка (PORTMONE.COMIDS3(L0100065), Kyiv, UKR,MCC 7399)

хто може підказати які картки можуть нараховувати КБ по такому коду? (сенс не нарахував, категорія 0.5% за оплату гаджетом не спрацювало)
greenozon
 
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  #<1 ... 54555657
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