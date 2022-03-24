Finance.ua: Картки з кешбеком

маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:23
маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?
Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:25
Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:55
покупка в
пробиваєтсья як
Покупка (PORTMONE.COMIDS3(L0100065), Kyiv, UKR,MCC 7399)
хто може підказати які картки можуть нараховувати КБ по такому коду? (сенс не нарахував, категорія 0.5% за оплату гаджетом не спрацювало)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:13
greenozon
Банк "Восток" - 0,7%
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