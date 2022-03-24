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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:23
маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:25
greenozon написав:
маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?
1% чистыми
в сенсе в Июле 1-1,5% грязными
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cohan
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:55
покупка в https://mywatershop.ua/
пробиваєтсья як
Покупка (PORTMONE.COMIDS3(L0100065), Kyiv, UKR,MCC 7399)
хто може підказати які картки можуть нараховувати КБ по такому коду? (сенс не нарахував, категорія 0.5% за оплату гаджетом не спрацювало)
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:13
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:14
undeadserf написав:
Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus
Тобто, за свої кб більший чим за кредитні
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valya
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:23
valya написав: undeadserf написав:
Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus
Тобто, за свої кб більший чим за кредитні
Так, у Глобуса за свої більше
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Amethyst
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:33
але в статті на липень тоді є груба помилка - https://prnt.sc/ObAfN9ac1QRx
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greenozon
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:44
Ага. Може виправлять
Я звик до нотації дт/кр, але то таке
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