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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:23

маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:25

  greenozon написав:маркетплейси в сенсі були в червні (1.5%) а цього місяця дуля
а верікард який % дасть на них?


1% чистыми
в сенсе в Июле 1-1,5% грязными
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:55

покупка в https://mywatershop.ua/
пробиваєтсья як

Покупка (PORTMONE.COMIDS3(L0100065), Kyiv, UKR,MCC 7399)

хто може підказати які картки можуть нараховувати КБ по такому коду? (сенс не нарахував, категорія 0.5% за оплату гаджетом не спрацювало)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:13

greenozon
Банк "Восток" - 0,7%
https://bankvostok.com.ua/private/cards ... ack-card#/
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:14

  undeadserf написав:Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus

Тобто, за свої кб більший чим за кредитні
valya
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:23

  valya написав:
  undeadserf написав:Перегляньте де ліво/право у GlobusPlus

Тобто, за свої кб більший чим за кредитні
Так, у Глобуса за свої більше
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:33

але в статті на липень тоді є груба помилка - https://prnt.sc/ObAfN9ac1QRx
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:44

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Ага. Може виправлять
Я звик до нотації дт/кр, але то таке
Amethyst
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  #<1 ... 54555657
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