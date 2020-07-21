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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 13:48

тим часом - альтернативні огляди Кешбеків на Серпень 2023

1)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1615311194

2)
https://telegra.ph/Keshbek-ta-akc%D1%96 ... 2023-07-30
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 14:51

  greenozon написав:ShtormK

дозвольте поцікавитись коли очікувати свіжий випуск огляду на СЕРПЕНЬ! :wink:

PS Sense KB: https://sensebank.com.ua/news/cashu-clu ... -rozigrasi

Вже за 5 хвилин.
А вночі треба спати. Це я до авторів "альтернативних оглядів" звертаюся.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:54

  Ой+ написав:
  greenozon написав:КБ програмі Letyshops - 9 років
обіцяють щось цікаве

Зробив купівлю в "інтертопі" на понад 2 тис. і мало бути 24% кешбеку. Але кешбек "загубився" і від letyshops:
По замовленню відправлена заявка у магазин.
Середній час розгляду - 4 місяці. Чекаємо разом з тобою :)

Прийшло від letyshops 8% замість 24% і то приписка, що letyshops з власних коштів виплатив. Покупка була у фопів, що торгують на платформі "інтертопу", ще і у 2-ох різних. Краще, щоб отримати кешбек, вибирати власне інтертоповські товари.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:16

1. Іzi банк фастфуди до категорії кешбеку кафе не відносять.
2. Оскільки категорію фастфуд я бачив окремо ще в а-банку, то він напевно також.
3. Ви пишите, що картку Глобус не можно оформити онлайн, а її можно оформити онлайн
4. Яке відношення до комунальних платежів має позначка азс у тас картки?
5. Інколи %кешбеку с вашими не сходяться, як і перелік, бо у банків бувают індивідуальні пропозиції.
6. Кешбеки на всі категорії картку winbank, про яку Ви написали в горі, забули додати.
atpstanislav
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:18

І, в партнерських кешбеках, краще вказувати, що також є обмеження по нарахуванню максимальної суми кешбеку
atpstanislav
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