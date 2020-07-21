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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 01 сер, 2023 13:48
тим часом - альтернативні огляди Кешбеків на Серпень 2023
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Додано: Вів 01 сер, 2023 14:51
Вже за 5 хвилин.
А вночі треба спати. Це я до авторів "альтернативних оглядів" звертаюся.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:54
Прийшло від letyshops 8% замість 24% і то приписка, що letyshops з власних коштів виплатив. Покупка була у фопів, що торгують на платформі "інтертопу", ще і у 2-ох різних. Краще, щоб отримати кешбек, вибирати власне інтертоповські товари.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:16
1. Іzi банк фастфуди до категорії кешбеку кафе не відносять.
2. Оскільки категорію фастфуд я бачив окремо ще в а-банку, то він напевно також.
3. Ви пишите, що картку Глобус не можно оформити онлайн, а її можно оформити онлайн
4. Яке відношення до комунальних платежів має позначка азс у тас картки?
5. Інколи %кешбеку с вашими не сходяться, як і перелік, бо у банків бувают індивідуальні пропозиції.
6. Кешбеки на всі категорії картку winbank, про яку Ви написали в горі, забули додати.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:18
І, в партнерських кешбеках, краще вказувати, що також є обмеження по нарахуванню максимальної суми кешбеку
Додано: Суб 02 вер, 2023 08:38
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
А чи є карти з кешбеком на поштові послуги?
Додано: Суб 02 вер, 2023 13:49
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