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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 17:51

В Востоке по "Карте з кешбеком" - у которой "0,7% на всьо*" - его где увидеть можно и РЕАЛЬНО когда начисляется?
После оплаты в деталях платежа КБ не вижу, мсс в исключения не входит. Или воскресные оплаты проведут в понедельник - и в деталях платежа КБ появится ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:34

  flysoulfly написав:В Востоке по "Карте з кешбеком" - у которой "0,7% на всьо*" - его где увидеть можно и РЕАЛЬНО когда начисляется?
После оплаты в деталях платежа КБ не вижу, мсс в исключения не входит. Или воскресные оплаты проведут в понедельник - и в деталях платежа КБ появится ?

Після проведення по рахунку збільшиться сума кешбеку в розділі Ще. В деталях платежу кешбек не відображається
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:54

Альтернативний огляд кешбеків на грудень, 2023

https://tabfin.pp.ua/cashback/december-2023/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:19

  greenozon написав:Альтернативний огляд кешбеків на грудень, 2023
Написано, що very card від ТАС дає кешбек 1% на мобільний зв'язок. Пробував поповнити київстар, пише 3 грн. комісія. Не став - не вірю в кешбек після комісії... Раніше ПУМБ вважав домашній інет від Київстар, як комуналку, і давав кешбек 2%, а ось зараз перестав. (((
Pete77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:05

  Pete77 написав:
  greenozon написав:Альтернативний огляд кешбеків на грудень, 2023
Написано, що very card від ТАС дає кешбек 1% на мобільний зв'язок. Пробував поповнити київстар, пише 3 грн. комісія. Не став - не вірю в кешбек після комісії... Раніше ПУМБ вважав домашній інет від Київстар, як комуналку, і давав кешбек 2%, а ось зараз перестав. (((


через сайт Кивистара пополняйте
ну и через приложение
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:07

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Шановне панство,

ввиду снова выгодности оплаты зарубежа просто валютными картами ищу список кто дает кешбек за такое

1) Сенс знаю
а кто еще?

Юнекс дает? Аккорд, понятное дело, нет,

2) ПУМБ вроде дает? хотя там конечно категории разве только такси )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:47

  cohan написав:через сайт Кивистара пополняйте
ну и через приложение
И будет кэшбэк? Без комиссии много кто делает, но тут написано, что ТАС даёт КБ.
Pete77
 
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