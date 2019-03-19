Finance.ua: Картки з кешбеком

В Востоке по "Карте з кешбеком" - у которой "0,7% на всьо*" - его где увидеть можно и РЕАЛЬНО когда начисляется? После оплаты в деталях платежа КБ не вижу, мсс в исключения не входит. Или воскресные оплаты проведут в понедельник - и в деталях платежа КБ появится ?
flysoulfly написав:В Востоке по "Карте з кешбеком" - у которой "0,7% на всьо*" - его где увидеть можно и РЕАЛЬНО когда начисляется? После оплаты в деталях платежа КБ не вижу, мсс в исключения не входит. Или воскресные оплаты проведут в понедельник - и в деталях платежа КБ появится ?
Після проведення по рахунку збільшиться сума кешбеку в розділі Ще. В деталях платежу кешбек не відображається
greenozon написав:Альтернативний огляд кешбеків на грудень, 2023
Написано, що very card від ТАС дає кешбек 1% на мобільний зв'язок. Пробував поповнити київстар, пише 3 грн. комісія. Не став - не вірю в кешбек після комісії... Раніше ПУМБ вважав домашній інет від Київстар, як комуналку, і давав кешбек 2%, а ось зараз перестав. (((
greenozon написав:Альтернативний огляд кешбеків на грудень, 2023
Написано, що very card від ТАС дає кешбек 1% на мобільний зв'язок. Пробував поповнити київстар, пише 3 грн. комісія. Не став - не вірю в кешбек після комісії... Раніше ПУМБ вважав домашній інет від Київстар, як комуналку, і давав кешбек 2%, а ось зараз перестав. (((
через сайт Кивистара пополняйте ну и через приложение