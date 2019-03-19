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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:59

  Прораб написав:
  cohan написав:
  Pete77 написав:Написано, що very card від ТАС дає кешбек 1% на мобільний зв'язок. Пробував поповнити київстар, пише 3 грн. комісія. Не став - не вірю в кешбек після комісії... Раніше ПУМБ вважав домашній інет від Київстар, як комуналку, і давав кешбек 2%, а ось зараз перестав. (((


через сайт Кивистара пополняйте
ну и через приложение

ПУМБа выпилила шаблон пополнения для КС.


да пох
киевстар приложуху киевстара не выпилил
даже гуглпей у нее впилил

а ПУМБОй для комунали пользоваться нервно
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:11

В Спортбанке кешбек от партнеров под вопросом

Специально оплатила заказ на Цитрус в их магазине картой Спортбанка с активированной опцией 5% кешбека при оплате на Цитрус. Результат - 0, приложение Спортбанка не увидела этот платеж как оплату по данной опции кешбека. Поддержка тупо зависла ( спрашивала двух человек), никаких объяснений. Первый раз встречаю такое, обычно по партнерам во всех банках проходит нормально. Теперь можно вычеркивать этот банк из кешбека.
tetyanadimitrova3
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