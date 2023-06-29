Finance.ua: Картки з кешбеком

Прораб написав:cohan написав:
через сайт Кивистара пополняйте
ну и через приложение
ПУМБа выпилила шаблон пополнения для КС.
да пох
киевстар приложуху киевстара не выпилил
даже гуглпей у нее впилил
а ПУМБОй для комунали пользоваться нервно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 02 гру, 2023 11:59
да пох
киевстар приложуху киевстара не выпилил
даже гуглпей у нее впилил
а ПУМБОй для комунали пользоваться нервно
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:11
В Спортбанке кешбек от партнеров под вопросом
Специально оплатила заказ на Цитрус в их магазине картой Спортбанка с активированной опцией 5% кешбека при оплате на Цитрус. Результат - 0, приложение Спортбанка не увидела этот платеж как оплату по данной опции кешбека. Поддержка тупо зависла ( спрашивала двух человек), никаких объяснений. Первый раз встречаю такое, обычно по партнерам во всех банках проходит нормально. Теперь можно вычеркивать этот банк из кешбека.
Додано: Вів 02 січ, 2024 19:31
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Додано: Чет 01 лют, 2024 16:08
Картку два кешбеки від райфазен банку просто так не видають потрібно отримувати зарплату на картку їхнього банку. Тому будь ласка приберіть її з даного порівняння
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:12
Та лаана, у мене немає з/п-проєкта тама, а картка є
Можна бути і тільки улюбленим клієнтом, отак рочків 2..3 і таки отримати ці 2КБ
Дерзайте
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:18
Альтернативні огляди КБ на лютий-24
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