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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:59

  Прораб написав:
  cohan написав:
  Pete77 написав:Написано, що very card від ТАС дає кешбек 1% на мобільний зв'язок. Пробував поповнити київстар, пише 3 грн. комісія. Не став - не вірю в кешбек після комісії... Раніше ПУМБ вважав домашній інет від Київстар, як комуналку, і давав кешбек 2%, а ось зараз перестав. (((


через сайт Кивистара пополняйте
ну и через приложение

ПУМБа выпилила шаблон пополнения для КС.


да пох
киевстар приложуху киевстара не выпилил
даже гуглпей у нее впилил

а ПУМБОй для комунали пользоваться нервно
cohan
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В Спортбанке кешбек от партнеров под вопросом

Специально оплатила заказ на Цитрус в их магазине картой Спортбанка с активированной опцией 5% кешбека при оплате на Цитрус. Результат - 0, приложение Спортбанка не увидела этот платеж как оплату по данной опции кешбека. Поддержка тупо зависла ( спрашивала двух человек), никаких объяснений. Первый раз встречаю такое, обычно по партнерам во всех банках проходит нормально. Теперь можно вычеркивать этот банк из кешбека.
tetyanadimitrova3
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:08

Картку два кешбеки від райфазен банку просто так не видають потрібно отримувати зарплату на картку їхнього банку. Тому будь ласка приберіть її з даного порівняння
andriitaras5
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:12

  andriitaras5 написав:Картку два кешбеки від райфазен банку просто так не видають потрібно отримувати зарплату на картку їхнього банку. Тому будь ласка приберіть її з даного порівняння

Та лаана, у мене немає з/п-проєкта тама, а картка є :P
Можна бути і тільки улюбленим клієнтом, отак рочків 2..3 і таки отримати ці 2КБ
Дерзайте 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:15

Amethyst
А як подавали заявку на отримання?
V2
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Альтернативні огляди КБ на лютий-24

https://uainvest.com.ua/cashback

https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:48

  V2 написав:Amethyst
А як подавали заявку на отримання?

Разів 5, через персмена. Мін ліміт 10К, от повернули місяця 3 назад :roll:
Amethyst
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  #<1 ... 60616263
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