Зазвичай -- онлайн, але бувають виключення. Наприклад, у мене Хамон сприймався при оплаті через КЛО-Пей як через ПОС
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 10 лют, 2024 14:53
Додано: Нед 18 лют, 2024 23:23
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Яка карта яркого банку дає кращий кешбек при покупці в інтернет -магазині Розетка ?
Додано: Пон 19 лют, 2024 07:54
amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:50
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