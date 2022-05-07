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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 10 лют, 2024 14:53
V2 написав:
Шановне товариство!
Якщо оплачувати покупку на сайті через гугл-пей - як банк сприймає таку оплату - як онлайн чи офлайн?
Зазвичай -- онлайн, але бувають виключення. Наприклад, у мене Хамон сприймався при оплаті через КЛО-Пей як через ПОС
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Додано: Нед 18 лют, 2024 23:23
Яка карта яркого банку дає кращий кешбек при покупці в інтернет -магазині Розетка ?
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amatorodessa
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Додано: Пон 19 лют, 2024 07:54
amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
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VLADPn
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Додано: Пон 19 лют, 2024 08:50
VLADPn написав:amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
до сих пор как продукты? кажется недавно типа поменялось уже на маркетплэйсы, не?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:11
flysoulfly
, маркетрлейсы
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