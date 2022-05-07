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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:53

  V2 написав:Шановне товариство!
Якщо оплачувати покупку на сайті через гугл-пей - як банк сприймає таку оплату - як онлайн чи офлайн?

Зазвичай -- онлайн, але бувають виключення. Наприклад, у мене Хамон сприймався при оплаті через КЛО-Пей як через ПОС
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:23

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Яка карта яркого банку дає кращий кешбек при покупці в інтернет -магазині Розетка ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 07:54

amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:50

  VLADPn написав:amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
до сих пор как продукты? кажется недавно типа поменялось уже на маркетплэйсы, не?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:11

flysoulfly , маркетрлейсы

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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:40

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Глянул посл. раз 23 го января . Прошло как продукты и супериаркеты. Может уже поменялось.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:23

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Кабінет міністрів збирається розробити програму "Український кешбек", яка передбачатиме повернення частини грошей за купівлю вироблених в Україні товарів та послуг.

https://news.finance.ua/ua/ukrainci-zmo ... -produkcii
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