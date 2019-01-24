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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 10 лют, 2024 14:53
V2 написав:
Шановне товариство!
Якщо оплачувати покупку на сайті через гугл-пей - як банк сприймає таку оплату - як онлайн чи офлайн?
Зазвичай -- онлайн, але бувають виключення. Наприклад, у мене Хамон сприймався при оплаті через КЛО-Пей як через ПОС
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Додано: Нед 18 лют, 2024 23:23
Яка карта яркого банку дає кращий кешбек при покупці в інтернет -магазині Розетка ?
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amatorodessa
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Додано: Пон 19 лют, 2024 07:54
amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 08:50
VLADPn написав:amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
до сих пор как продукты? кажется недавно типа поменялось уже на маркетплэйсы, не?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:11
flysoulfly
, маркетрлейсы
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Hotab
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Додано: Пон 19 лют, 2024 15:40
Глянул посл. раз 23 го января . Прошло как продукты и супериаркеты. Может уже поменялось.
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VLADPn
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Додано: Пон 26 лют, 2024 15:23
Кабінет міністрів збирається розробити програму "Український кешбек", яка передбачатиме повернення частини грошей за купівлю вироблених в Україні товарів та послуг. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-zmo ... -produkcii
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V2
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:54
Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
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Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:22
Hotab написав:
Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
але там лише на каркти Пубм типу МС, у вас така?
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greenozon
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