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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:52
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Моно партнерський кешбек теж дає вибірково, в березні аптек АНЦ у мене немає.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:24
Особливість 2КешБека
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:58
Re: Finance.ua: Картки з кешбеком
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
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