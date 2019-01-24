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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:33
greenozon , так. Все можу Мастер.
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Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:52
Моно партнерський кешбек теж дає вибірково, в березні аптек АНЦ у мене немає.
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Arbitr
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:24
Я так розумію, що автори не догоняють особливість 2КешБека від Райфу
Там таки 2% на все
, але 1% іде за оплату товару і 1% іде за погашення кредитки... тобто просто треба правильно користуватися карткою, і навіть грейс мона більше 30дн підтримувати
Ну і загальний КБ = 500грн/міс бруто
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Amethyst
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Додано: Суб 02 бер, 2024 08:58
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
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amatorodessa
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:53
amatorodessa написав:
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..
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Hotab
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