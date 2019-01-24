Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:33
greenozon , так. Все можу Мастер.
Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:52
Моно партнерський кешбек теж дає вибірково, в березні аптек АНЦ у мене немає.
Arbitr
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:24
Я так розумію, що автори не догоняють особливість 2КешБека від Райфу
Там таки
2% на все
, але 1% іде за оплату товару і 1% іде за погашення кредитки... тобто просто треба правильно користуватися карткою, і навіть грейс мона більше 30дн підтримувати
Ну і загальний КБ = 500грн/міс бруто
Amethyst
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Додано: Суб 02 бер, 2024 08:58
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
amatorodessa
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:53
amatorodessa написав: Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..
Hotab
Повідомлень: 11158
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Додано: Нед 03 бер, 2024 15:26
Hotab написав:
Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..
Ніт. Спеціально застосунок поставив, щоб подивитись.
Я до кешбеків відношусь як до дрібого пива, а то не раз стільки нюансів, що вивчати для максимального свинорильства навряд чи варто. Ось купляв з Алло через кешбек сервіс letyshops.com, так там десь треба було додивитись, що якщо по цьому № є фішка, то кешбека не буде. Фішку не вказував, бо там менший % як на леті і вона також не об'явилась, картку вибрав з кешбеком маркетплейс, так категорія вийшла техніка, хоч алло-гроші якісь нарахувались і то радий.
Ой+
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