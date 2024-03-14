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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:33

greenozon , так. Все можу Мастер.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:52

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Моно партнерський кешбек теж дає вибірково, в березні аптек АНЦ у мене немає.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 20:24

Особливість 2КешБека

Я так розумію, що автори не догоняють особливість 2КешБека від Райфу

Зображення

Там таки 2% на все, але 1% іде за оплату товару і 1% іде за погашення кредитки... тобто просто треба правильно користуватися карткою, і навіть грейс мона більше 30дн підтримувати 8)

Ну і загальний КБ = 500грн/міс бруто :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:58

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 09:53

  amatorodessa написав:
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі

Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:26

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Hotab написав:Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..

Ніт. Спеціально застосунок поставив, щоб подивитись.
Я до кешбеків відношусь як до дрібого пива, а то не раз стільки нюансів, що вивчати для максимального свинорильства навряд чи варто. Ось купляв з Алло через кешбек сервіс letyshops.com, так там десь треба було додивитись, що якщо по цьому № є фішка, то кешбека не буде. Фішку не вказував, бо там менший % як на леті і вона також не об'явилась, картку вибрав з кешбеком маркетплейс, так категорія вийшла техніка, хоч алло-гроші якісь нарахувались і то радий.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 09:35

  flysoulfly написав:
  VLADPn написав:amatorodessa
Я оплачиваю заказ на месте в самом магазине Розетка . Код продуктовый как у атб сильпо . Кредитка изи полтора процента кешбек.
до сих пор как продукты? кажется недавно типа поменялось уже на маркетплэйсы, не?

Насколько понял если оплачивать лично в розетке то как продукты а если онлайн наперед то как маркет плейл
Plt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 14:46

  Hotab написав:
  amatorodessa написав:
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі

Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..


Поблагодарил Хотаба за ссылку про ветку кэшбеков, перешёл сюда, почитал. Делюсь кейсом. Воспользовался кэшбеком в 3% от Розетки в ПУМБе. Ситуация была как у Хотаба - заказ в Розетке был оформлен с оплатой при получении, поэтому пришлось отменить заказ в чат боте Розетки в Телеграме и оформить снова в приложении, но с оплатой сразу. В итоге сэкономил 500 грн чистыми (после вычета налогов). Всё заняло 3 минуты.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:23

Певно це кешбеки за березень, бо в РЕД немає кешбеку на маркетплейси. Або мені не дали його персонально.
zenukua1992
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