Finance.ua: Картки з кешбеком

Hotab написав:Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..
Ніт. Спеціально застосунок поставив, щоб подивитись. Я до кешбеків відношусь як до дрібого пива, а то не раз стільки нюансів, що вивчати для максимального свинорильства навряд чи варто. Ось купляв з Алло через кешбек сервіс letyshops.com, так там десь треба було додивитись, що якщо по цьому № є фішка, то кешбека не буде. Фішку не вказував, бо там менший % як на леті і вона також не об'явилась, картку вибрав з кешбеком маркетплейс, так категорія вийшла техніка, хоч алло-гроші якісь нарахувались і то радий.
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі
Здається в Додатку можна сплатити завжди.. може помиляюсь і плутаю з НП..
Поблагодарил Хотаба за ссылку про ветку кэшбеков, перешёл сюда, почитал. Делюсь кейсом. Воспользовался кэшбеком в 3% от Розетки в ПУМБе. Ситуация была как у Хотаба - заказ в Розетке был оформлен с оплатой при получении, поэтому пришлось отменить заказ в чат боте Розетки в Телеграме и оформить снова в приложении, но с оплатой сразу. В итоге сэкономил 500 грн чистыми (после вычета налогов). Всё заняло 3 минуты.