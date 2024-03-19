RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:40

Ніі, а чо у тут постійно з місяця в місяць перекручені дані для Реда (Сенс)?!
Там за кредитні (і Хамон) зажди більше чим за свої!!

А Райф viewtopic.php?p=5692533#p5692533?
Шоо, просто пристрелили як ворога Неньки?
А він ж за кредитні дає по суті на будь-шо 1%, а на все інше ще 1% 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:32

1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною.
2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам.
3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:40

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

quadro_tony_da написав:1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною.
2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам.
3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
Що це за система в Приват банку - Pryvit?
amatorodessa
 
Повідомлень: 97
З нами з: 03.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:28

Новий учасник увірвався в КБ світ!

Альянс
https://bankalliance.ua/cards/start
За умовами картки ви отримуєте кешбек 30% на покупки протягом першого місяця (30 днів). Далі - 1% на покупки починаючи з другого місяця. Максимальна сума кешбеку в перший місяць становить не більше 500 грн
greenozon
 
Повідомлень: 16175
З нами з: 01.06.14
Подякував: 425 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:34

greenozon
Мутнуватий банк:
Проросійський олігарх Дмитро Фірташ знаходиться під санкціями РНБО та вже десяток років переховується у Відні, проте пов’язаний з ним банк "Альянс" продовжує працювати в Україні. https://telegraf.com.ua/ukr/dengi/2023- ... -firtashem
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6609
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:29

  amatorodessa написав:
quadro_tony_da написав:1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною.
2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам.
3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
Що це за система в Приват банку - Pryvit?

Просто пропозиції від партнерів,поки всього одна. Це не індивідуальне
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:42

В приватбанку знижка 2,5% на ВОГ на 60 днів

це те саме що кешбек 3% виходить
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:34

хто знає Контамарка це яка категорія кешбеків?
знайшов що портмоне дає на неї кешбек, але хотілося б від банку
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 05.04.24
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
9 6116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 21:13
2XL
Finance.ua: Старая кредитка: как правильно утилизировать
D2 » П'ят 05 кві, 2024 17:33
0 1341
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2024 17:33
D2
Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад 1, 2
D2 » Вів 19 бер, 2024 06:47
12 3309
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 бер, 2024 23:25
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.