Finance.ua: Картки з кешбеком

1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною. 2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам. 3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
quadro_tony_da написав:1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною. 2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам. 3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
Альянс https://bankalliance.ua/cards/start За умовами картки ви отримуєте кешбек 30% на покупки протягом першого місяця (30 днів). Далі - 1% на покупки починаючи з другого місяця. Максимальна сума кешбеку в перший місяць становить не більше 500 грн
quadro_tony_da написав:1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною. 2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам. 3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
Що це за система в Приват банку - Pryvit?
Просто пропозиції від партнерів,поки всього одна. Це не індивідуальне