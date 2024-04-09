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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 64656667>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:40

Ніі, а чо у тут постійно з місяця в місяць перекручені дані для Реда (Сенс)?!
Там за кредитні (і Хамон) зажди більше чим за свої!!

А Райф viewtopic.php?p=5692533#p5692533?
Шоо, просто пристрелили як ворога Неньки?
А він ж за кредитні дає по суті на будь-шо 1%, а на все інше ще 1% 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 23:32

1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною.
2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам.
3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 06:40

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

quadro_tony_da написав:1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною.
2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам.
3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
Що це за система в Приват банку - Pryvit?
amatorodessa
 
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Новий учасник увірвався в КБ світ!

Альянс
https://bankalliance.ua/cards/start
За умовами картки ви отримуєте кешбек 30% на покупки протягом першого місяця (30 днів). Далі - 1% на покупки починаючи з другого місяця. Максимальна сума кешбеку в перший місяць становить не більше 500 грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 09:34

greenozon
Мутнуватий банк:
Проросійський олігарх Дмитро Фірташ знаходиться під санкціями РНБО та вже десяток років переховується у Відні, проте пов’язаний з ним банк "Альянс" продовжує працювати в Україні. https://telegraf.com.ua/ukr/dengi/2023- ... -firtashem
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 11:29

  amatorodessa написав:
quadro_tony_da написав:1. приватбанк і його система Pryvit - 5% знижка на makeup на 61 день з моменту активації пропозиції, при оплаті візою універсальною.
2. Банк Власний Рахунок окрім різноманітних кешбеків в Сільпо має свою категорію кешбеків від партнерів - варто би додавати це також в щомісяцні статті по кешбекам.
3. при оформленні Visa fishka в Райф кешбек 30 днів на азс 5% і продукти/маркети 3% це найвище що я бачив в таких категоріях
Що це за система в Приват банку - Pryvit?

Просто пропозиції від партнерів,поки всього одна. Це не індивідуальне
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 11:42

В приватбанку знижка 2,5% на ВОГ на 60 днів

це те саме що кешбек 3% виходить
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 21:34

хто знає Контамарка це яка категорія кешбеків?
знайшов що портмоне дає на неї кешбек, але хотілося б від банку
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 12:35

Додайте в огляд КБ ще банк РВС

наприклад
https://rwsbank.com.ua/o-banke/press-sl ... mae-yS4EHT
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 09:40

а чому на травень не додали в Одіг та взуття ПУБМ?
у мене є там кешбек
quadro_tony_da
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