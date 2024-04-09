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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:08

  quadro_tony_da написав:а чому на травень не додали в Одіг та взуття ПУБМ?
у мене є там кешбек


в Пумбі персоналізований
тому неможливо точно описати - в когось таке, в когось сяке ...
greenozon
 
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