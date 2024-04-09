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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:08
quadro_tony_da написав:
а чому на травень не додали в Одіг та взуття ПУБМ?
у мене є там кешбек
в Пумбі персоналізований
тому неможливо точно описати - в когось таке, в когось сяке ...
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greenozon
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Додано: Чет 09 тра, 2024 09:27
greenozon ну не знаю, майже півроку звіряю з іншою людиною - кожен місяць кешбеки однакові у нас
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 09 тра, 2024 19:28
а бувають кешбеки на категорію Ремонт?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 09 тра, 2024 19:36
quadro_tony_da написав:
кешбеки на категорію Ремонт?
Сенс - Все для дому - не воно?
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chipmunk
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Додано: П'ят 10 тра, 2024 12:20
chipmunk написав: quadro_tony_da написав:
кешбеки на категорію Ремонт?
Сенс - Все для дому - не воно?
спробую
у мене до речі 5/6 на цю категорію в сенсі
а не як в статті 0.75/1
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:41
підкажіть, що за MCC 7399 і чи бувають кешбеки на цю категорію?
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quadro_tony_da
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