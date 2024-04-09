Finance.ua: Картки з кешбеком
+ Додати тему
Відповісти на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 08 тра, 2024 10:08
quadro_tony_da написав:
а чому на травень не додали в Одіг та взуття ПУБМ?
у мене є там кешбек
в Пумбі персоналізований
тому неможливо точно описати - в когось таке, в когось сяке ...
greenozon
Повідомлень: 16262
З нами з: 01.06.14
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1604 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 09 тра, 2024 09:27
greenozon ну не знаю, майже півроку звіряю з іншою людиною - кожен місяць кешбеки однакові у нас
quadro_tony_da
Повідомлень: 68
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 тра, 2024 19:28
а бувають кешбеки на категорію Ремонт?
quadro_tony_da
Повідомлень: 68
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 тра, 2024 19:36
quadro_tony_da написав:
кешбеки на категорію Ремонт?
Сенс - Все для дому - не воно?
chipmunk
Повідомлень: 9012
З нами з: 15.04.09
Подякував: 563 раз.
Подякували: 580 раз.
Профіль
Додано: П'ят 10 тра, 2024 12:20
chipmunk написав: quadro_tony_da написав:
кешбеки на категорію Ремонт?
Сенс - Все для дому - не воно?
спробую
у мене до речі 5/6 на цю категорію в сенсі
а не як в статті 0.75/1
quadro_tony_da
Повідомлень: 68
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:41
підкажіть, що за MCC 7399 і чи бувають кешбеки на цю категорію?
quadro_tony_da
Повідомлень: 68
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:26
летішопс святкує 10 років -
https://letyshops.com/ua/promotions/10nam-30vam
купа акцій, кб-ків і тд
greenozon
Повідомлень: 16262
З нами з: 01.06.14
Подякував: 434 раз.
Подякували: 1604 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Сер 29 тра, 2024 14:38
greenozon написав:
летішопс святкує 10 років
є у когось поточний досвід виводу накопиченого кешбеку на картки українських банків? якщо так, які саме по фінмону не задають питань?
kulikrom
Повідомлень: 1527
З нами з: 14.09.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
Додано: Сер 29 тра, 2024 14:55
kulikrom написав: greenozon написав:
летішопс святкує 10 років
є у когось поточний досвід виводу накопиченого кешбеку на картки українських банків? якщо так, які саме по фінмону не задають питань?
Ой, та скільки там того кешбеку буде? Невже +400 тис?
Летішопс двічі присилав листа про 10 "ріків". Але попередній досвід саме підвищеного кешбеку по цьому сервісу якраз були проблеми з підвищеним кешбеком, ну і дуже багато дрібним шрифтом - не платити кешбечними картками часто зокрема.
Ой+
Повідомлень: 6720
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1045 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор