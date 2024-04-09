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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 10:08

  quadro_tony_da написав:а чому на травень не додали в Одіг та взуття ПУБМ?
у мене є там кешбек


в Пумбі персоналізований
тому неможливо точно описати - в когось таке, в когось сяке ...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 09:27

greenozon ну не знаю, майже півроку звіряю з іншою людиною - кожен місяць кешбеки однакові у нас
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 19:28

а бувають кешбеки на категорію Ремонт?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 19:36

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  quadro_tony_da написав:кешбеки на категорію Ремонт?

Сенс - Все для дому - не воно?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 12:20

  chipmunk написав:
  quadro_tony_da написав:кешбеки на категорію Ремонт?

Сенс - Все для дому - не воно?

спробую
у мене до речі 5/6 на цю категорію в сенсі
а не як в статті 0.75/1
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:41

підкажіть, що за MCC 7399 і чи бувають кешбеки на цю категорію?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:26

летішопс святкує 10 років - https://letyshops.com/ua/promotions/10nam-30vam
купа акцій, кб-ків і тд
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:38

  greenozon написав:летішопс святкує 10 років

є у когось поточний досвід виводу накопиченого кешбеку на картки українських банків? якщо так, які саме по фінмону не задають питань?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:55

  kulikrom написав:
  greenozon написав:летішопс святкує 10 років

є у когось поточний досвід виводу накопиченого кешбеку на картки українських банків? якщо так, які саме по фінмону не задають питань?

Ой, та скільки там того кешбеку буде? Невже +400 тис?
Летішопс двічі присилав листа про 10 "ріків". Але попередній досвід саме підвищеного кешбеку по цьому сервісу якраз були проблеми з підвищеним кешбеком, ну і дуже багато дрібним шрифтом - не платити кешбечними картками часто зокрема.
Ой+
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