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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:18

Доброго дня, а вже можна дізнатися за категоріями на червень? Коли чекати на статтю? :)
o_o_volkov
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 09:32

o_o_volkov
Вже є на сайті https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:00

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Приват якби не кешбечний, але завдяки всіляким акціям дає можливості покраще за інших. 3% https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu перекривають по б-ті позицій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:37

Модератор

як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?
greenozon
 
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  #<1 ... 65666768
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