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Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 01 чер, 2024 12:18
Доброго дня, а вже можна дізнатися за категоріями на червень? Коли чекати на статтю? :)
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o_o_volkov
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Додано: Нед 02 чер, 2024 09:32
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Модератор
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Додано: Нед 02 чер, 2024 15:00
Приват якби не кешбечний, але завдяки всіляким акціям дає можливості покраще за інших. 3% https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu
перекривають по б-ті позицій.
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Ой+
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Додано: Нед 02 чер, 2024 15:37
Модератор
як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?
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greenozon
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:52
greenozon написав:Модератор
як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?
Свого часу була поставлена задача відслідковувати саме кредитні картки.
Про дебетові з кешбеком (і Піреус у тому числі) ми написали окремо у тексті. Переобтяжувати табличку не хочеться.
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ShtormK
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:50
на ПУМБ нема в червні розваги 5%
в статті помилка
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:08
quadro_tony_da написав:
на ПУМБ нема в червні розваги 5%
в статті помилка
в пумбі персоналка, тому таке...
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greenozon
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:11
ShtormK написав: greenozon написав:Модератор
як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?
Свого часу була поставлена задача відслідковувати саме кредитні картки.
Про дебетові з кешбеком (і Піреус у тому числі) ми написали окремо у тексті. Переобтяжувати табличку не хочеться.
тоді ваша таблиця не покриває усіх карток
напр - Unex дебетка теж дає 1% на все, у вас немає її, чому?https://finance.ua/ua/cards/unexsmart-m ... nex-bank-p
до речі назва гілки не специфікує що мова лише за КК, а каже - "Finance.ua: Картки з кешбеком"
будьте вже послідовними
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greenozon
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