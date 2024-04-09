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Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:18

Доброго дня, а вже можна дізнатися за категоріями на червень? Коли чекати на статтю? :)
o_o_volkov
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 09:32

o_o_volkov
Вже є на сайті https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Модератор
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:00

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Приват якби не кешбечний, але завдяки всіляким акціям дає можливості покраще за інших. 3% https://newpromos.privatbank.ua/tovary_ ... u_vyhodoyu перекривають по б-ті позицій.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:37

Модератор

як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:52

  greenozon написав:Модератор

як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?

Свого часу була поставлена задача відслідковувати саме кредитні картки.
Про дебетові з кешбеком (і Піреус у тому числі) ми написали окремо у тексті. Переобтяжувати табличку не хочеться.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:50

на ПУМБ нема в червні розваги 5%
в статті помилка
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:08

  quadro_tony_da написав:на ПУМБ нема в червні розваги 5%
в статті помилка


в пумбі персоналка, тому таке...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:11

  ShtormK написав:
  greenozon написав:Модератор

як вам ідея додати картку Піреус банку в секцію "Всі категорії"?

Свого часу була поставлена задача відслідковувати саме кредитні картки.
Про дебетові з кешбеком (і Піреус у тому числі) ми написали окремо у тексті. Переобтяжувати табличку не хочеться.


тоді ваша таблиця не покриває усіх карток

напр - Unex дебетка теж дає 1% на все, у вас немає її, чому?

https://finance.ua/ua/cards/unexsmart-m ... nex-bank-p

до речі назва гілки не специфікує що мова лише за КК, а каже - "Finance.ua: Картки з кешбеком"

будьте вже послідовними :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:53

Банк підбирає категорії "індивідуально". Наприклад мені кешбек на маркетплейсі не дає, після того як я в Сенс банку за місяць нашкріб 800 грн кешбеку. Банк дивиться що це йому не вигідно і шле лісом. Тому в мене вже другий раз немає в пропозиціях кешбеку на Маркетплейси, але тут на Мінфіні , а значит і в інших користувачів він є.
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:17

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  zenukua1992 написав:як я в Сенс банку за місяць нашкріб 800 грн кешбеку.

як вам це вдалось якщо в Сенсі ліміт 500 грн на міс??
greenozon
 
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  #<1 ... 65666768
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