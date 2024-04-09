RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 19:14

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

greenozon написав:
  zenukua1992 написав:як я в Сенс банку за місяць нашкріб 800 грн кешбеку.

як вам це вдалось якщо в Сенсі ліміт 500 грн на міс??


500 це ліміт тільки для обраних категоріях.
Є ще акційні кешбеки, для кожного свій ліміт.
Zochan
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 22.10.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 15:16

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

Підкажіть, по якій категорії проходить оплата в Розетці?
1. Якщо оплачувати на сайті онлайн
2. Якщо оплачувати при отриманні у точці видачі
Чи не "маркетплейси"?
Hennady
 
Повідомлень: 459
З нами з: 02.11.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 16:19

💴 Національний кешбек! Що це таке і яким чином він може порушити банківську таємницю громадян?

ℹ️ Кабінет Міністрів України хоче запровадити «національний кешбек». Таку ідею озвучив ще у лютому, цього року, Президент України. Мета доволі проста – купуй українське та отримай за це кешбек💸

❓Як працюватиме така програма?
Людина реєструється в програмі, купує українські товари у магазинах-учасниках. Далі магазин передає в “Дію” інформацію про фіскальні чеки, у яких містяться дані про штрих-коди товарів. Якщо “Дія” знайде в чеках товари з “білого списку”, то братиме інформацію про відповідну транзакцію в банку.

❗️Тут і починається найцікавіше. А все тому, що людина буде змушена надати державі доступ до всіх фінансових транзакцій, включаючи, як покупки, так і перекази з картки без обмеження банківської таємниці!

👌🏻 Участь в «національному кешбеці» добровільна. Однак, ця програма ще перебуває на розгляді, а тому цілком ймовірно, що до неї внесуть багато змін.
Чи скористались б ви такою програмою від держави?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16974
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 18:02

Re: Finance.ua: Картки з кешбеком

  Hennady написав:2. Якщо оплачувати при отриманні у точці видачі

Зазвичай - продукти
Amid
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 12.06.08
Подякував: 229 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 01:59

  amatorodessa написав:
Hotab написав:Протупив сьогодні на 50 грн кешбеку від ПУМБи. Замість пощупати доставлене в розетку і оплатити онлайн, оплатив на терміналі. Не будьте як я.
Так якщо при замовленні в Розетці вказав що оплата при отриманні товару, то як потім сплатити онлайн ? За замовлення у точці видачі


Під покупки "заліза" на Розетці (під віключення світла та газифікацію замість електрифікації) - оформив картку МастерКард універсальну Привата замість Візи. По ряду позицій самої Розетки - надається 5% дисконт при оплаті нею при оформленні замовлення. Ось такий у мене кешбек.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 599
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як переказати гроші з України до Польщі
D2 » Пон 22 кві, 2024 19:29
2 3614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2024 22:11
Искатель
Finance.ua: Оплата коммуналки: с каких карт платить выгоднее
D2 » П'ят 19 кві, 2024 15:08
4 3449
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 05:44
maniachello
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
D2 » П'ят 30 чер, 2023 00:17
9 10742
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 21:13
2XL

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3008)
19.06.2024 00:13
Ринок ОВДП (6406)
18.06.2024 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.