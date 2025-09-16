Finance.ua: Картки з кешбеком
Додано: Сер 09 лип, 2025 09:45
Також по картці АТБ від Сенс банку була важлива зміна із 1 липня щодо правил нарахування КБ -
https://sensebank.ua/cash-u/2-kesbeku-v-atb
Коротко - КБ був від 1 грн, став від 350 грн
greenozon
Додано: Сер 09 лип, 2025 10:29
Hennady написав: Ой+ написав:
letyshops.com дає сьогодні 4% за АТБ - давно такого не було.
Це чистими і додатково до карткової знижки.
зараз глянув: і на сайті і в додатку 1,3%
Не знаю коли його відкрили, може вже і закінчився, але я скористався.
greenozon написав:
Коротко - КБ був від 1 грн, став від 350 грн
Ще і максимум 200 горіхів.
Ой+
Додано: П'ят 11 лип, 2025 18:44
Arbitr написав:
Для створення більш повної картини, було б добре також вказувати, чи бере банк участь у програмі Національного кешбеку.
Адже 1% кешбеку за продукти в рамках цієї програми часто є приємнішим для покупця, ніж 1,5% або навіть 2% кешбеку, які пропонує банк без участі в НК.
Гарна пропозиція, але Нацкешбек - це дещо інше. Можливо, з часом редакція підготує публікацію на цю тему. Хоча, крім Глобуса, який додає +10%, писати особливо нема про що. Чи, можливо, я помиляюсь...
Искатель
Додано: Пон 21 лип, 2025 13:52
Ірина_
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:53
greenozon
Додано: Сер 01 жов, 2025 12:46
Рада банк дає 5% на WOG у жовтні.
Додайте будь-ласка.
maloleh
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:51
maloleh написав:
Рада банк дає 5% на WOG у жовтні.
Додайте будь-ласка.
Дякую за підказку! Додали.
ShtormK
Додано: Сер 01 жов, 2025 17:00
Пане
greenozon
Чи хтось з першої четвірки бере участь у нацкешбеку?
Hotab
