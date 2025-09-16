RSS
Finance.ua: Картки з кешбеком

Finance.ua: Картки з кешбеком
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:45

Також по картці АТБ від Сенс банку була важлива зміна із 1 липня щодо правил нарахування КБ -

https://sensebank.ua/cash-u/2-kesbeku-v-atb

Коротко - КБ був від 1 грн, став від 350 грн
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:29

  Hennady написав:
  Ой+ написав:letyshops.com дає сьогодні 4% за АТБ - давно такого не було.
Це чистими і додатково до карткової знижки.

зараз глянув: і на сайті і в додатку 1,3%

Не знаю коли його відкрили, може вже і закінчився, але я скористався.
  greenozon написав:Коротко - КБ був від 1 грн, став від 350 грн

Ще і максимум 200 горіхів.
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 18:44

  Arbitr написав:Для створення більш повної картини, було б добре також вказувати, чи бере банк участь у програмі Національного кешбеку.
Адже 1% кешбеку за продукти в рамках цієї програми часто є приємнішим для покупця, ніж 1,5% або навіть 2% кешбеку, які пропонує банк без участі в НК.

Гарна пропозиція, але Нацкешбек - це дещо інше. Можливо, з часом редакція підготує публікацію на цю тему. Хоча, крім Глобуса, який додає +10%, писати особливо нема про що. Чи, можливо, я помиляюсь...
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 13:52

В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до 14% за покупки
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:53

альтернативний огляд КБ в вересні

https://kosht.media/doslidyly-de-znayty ... u-veresni/
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 12:46

Рада банк дає 5% на WOG у жовтні.
Додайте будь-ласка.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:51

  maloleh написав:Рада банк дає 5% на WOG у жовтні.
Додайте будь-ласка.

Дякую за підказку! Додали.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:00

  greenozon написав:альтернативний огляд КБ в вересні

https://kosht.media/doslidyly-de-znayty ... u-veresni/

Пане greenozon
Чи хтось з першої четвірки бере участь у нацкешбеку?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 20:56

  Hotab написав:
  greenozon написав:альтернативний огляд КБ в вересні

https://kosht.media/doslidyly-de-znayty ... u-veresni/

Пане greenozon
Чи хтось з першої четвірки бере участь у нацкешбеку?

Райф, Кредит Днепр и Глобус
