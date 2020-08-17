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Volkswagen представив новий
позашляховий універсал

Volkswagen представив новий позашляховий універсал
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:17

Volkswagen представив новий позашляховий універсал

Пропонуємо до обговорення:
Volkswagen офіційно представив новий позашляховий універсал VW CC Shooting Brake, розроблений для китайського ринку. Він істотно відрізняється від нового VW Arteon Shooting Brake для Європи.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:18

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